Insigne non dimentica lo scudetto Juve del 2018: «Clamoroso non vincerlo con 91 punti. Il demerito è stato nostro». Le parole

Insigne, ex capitano del Napoli, in un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport è tornato a parlare dello scudetto vinto dalla Juve nel 2018 proprio davanti agli azzurri allenati in quella stagione da Sarri. Queste le sue parole.

IL RAMMARICO DI INSEGNE – «Clamoroso non vincere uno scudetto con 91 punti. Il demerito è stato nostro, ce lo siamo fatti sfuggire dalle mani».

