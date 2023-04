Insulti razzisti a Lukaku: Juventus pronta a individuare i responsabili degli ulutati nei confronti dell’attaccante belga

Gli insulti e gli ululati razzisti rivoli a Lukaku – certificati da alcuni video che girano da ore sui social -, marginalmente al rigore dell’1-1 in Juve-Inter, sono un qualcosa che non ha nulla a che fare col tifo e col calcio.

La Juventus, come già avvenuto in passato, metterà a disposizione le tecnologie del proprio impianto e collaborerà con le autorità competenti per individuare i colpevoli di simili nefandezze.

