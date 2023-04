Cuadrado-Handanovic, rissa con pugni: il VIDEO dello scontro dopo Juve-Inter. Nervi tesi tra il colombiano e il portiere

Nel movimentatissimo finale di Juve-Inter tra i più infervorati c’è stato Juan Cuadrado che, dopo aver rimproverato Lukaku per l’esultanza provocatoria sotto la Curva juventina, si è allacciato con Handanovic.

In altri paesi e in altre leghe è da squalifica con parecchie giornate. Qua vediamo 😎🍿#JuventusInter pic.twitter.com/yzMCJSLH9c — Sandro Caramazza (@Sandro01167331) April 4, 2023

I due inizialmente sembravano confrontarsi in maniera composta, ma ad un certo punto sono saltati i nervi e si è scatenata la rissa in cui non mancati colpi proibiti. Prima gli spintoni, poi un tentativo di pugno di Cuadrado a cui ha risposto il portiere con un altro gancio, anche questo non andato a segno. Alla fine l’arrivo di Milik e di un addetto ai lavori hanno sedato la zuffa che rischiava di degenerare ulteriormente. Bisognerà capire ora quali provvedimenti saranno presi dal Giudice Sportivo.

