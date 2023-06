I nerazzurri non stanno perdendo tempo: i dirigenti vogliono subito consegnare al tecnico una rosa pressoché definitiva.

Il mercato dell’Inter è già decollato anche se è presto per i colpi in entrata: le trattative aperte non sono poche. Il Giornale fa il punto iniziando dai rinnovi: 4 ufficialità sono attese a breve visto che mancano solo pochi dettagli da sistemare.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

Si tratta di Alex Cordaz, Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij e Hakan Calhanoglu i loro nuovi contratti scadranno rispettivamente nel 2024, 2028, 2025 e 2027. Molto vicino anche il riscatto di Acerbi dalla Lazio mentre Dzeko sta per accettare il biennale offertogli dal Fenerbahce. Non ci sono ancora novità su Handanovic e D’Ambrosio, sicuramente non verrà rinnovato il contratto in scadenza di Gagliardini.

