Marco Bellinazzo ha commentato l’attuale momento societario dell’Inter a la voce di un possibile problema con l’iscrizione al campionato.

Intervistato recentemente, Marco Bellinazzo, riconosciuto come una voce autorevole nel campo della finanza sportiva, ha offerto un suo punto di vista sull’attuale momento finanziario dell’Inter, delineando uno scenario che, nonostante alcune difficoltà, pare lontano dall’essere critico come taluni rumors potrebbero suggerire.

La situazione finanziaria dell’Inter

Bellinazzo ha evidenziato come l’Inter, analogamente a quanto accade per altri grandi club come la Juventus, stia navigando attraverso una situazione debitoria significativa. Sebbene a una prima occhiata i numeri possano sembrare allarmanti, con un passivo che “sfiora il miliardo”, una visione più approfondita delle finanze del club milanese mostra una realtà meno drastica. La cifra netta del debito si attesterebbe infatti intorno ai 300 milioni di euro.

Steven Zhang

Gli investimenti della proprietà cinese

Un elemento centrale nel discorso di Bellinazzo riguarda la gestione e gli investimenti effettuati dalla proprietà cinese dell’Inter. Inizialmente, vi è stato un forte impegno economico volto a rafforzare e sostenere il club, un’azione poi rallentata a causa di diverse vicende, anche politiche, che hanno interessato il colosso asiatico. Questo cambiamento di passo negli investimenti ha indubbiamente influenzato la situazione finanziaria della società nerazzurra.

Contro le voci di inadempienza

Nella sua analisi, Bellinazzo si è anche voluto distanziare esplicitamente dalle voci secondo cui l’Inter sarebbe a rischio di non iscrizione al campionato per inadempienze contabili. Secondo il giornalista, tali supposizioni sono totalmente infondate e non riflettono la realtà dei fatti. La situazione dell’Inter, seppur impegnativa, non giunge a tali estremi di criticità.

