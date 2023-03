Inter, le parole di Stefano Acerbi: «ha avuto troppi alti e bassi in campionato. Sono onesto, potevamo avere 10, 11 o 12 punti in più»

Intervistato da DAZN, Francesco Acerbi ha risposto a parecchie domande sui temi riguardanti la stagione dell’Inter, tra campionato e coppe. Il difensore ha ripercorso anche alcune tappe del suo passato.

MENTALITÀ – «Se avessi una testa normale come quella di adesso avrei giocato già a 18 anni in Serie A in una grande squadra. Non lo dico per vantarmi. Se non avessi avuto la malattia, a 28anni giocavo con tutto il rispetto in Serie B e ora nemmeno più a calcio. Questo è garantito. Grazie a Dio questo mi ha dato la ripartenza e quindi posso solo dire grazie perché stavo andando in malora».

SUL MESE DI APRILE – «Un mese che non vedi l’ora, anche se c’è un po’ paura che ti mette però adrenalina nello stesso tempo. Sono partite da dentro o fuori. Dopo aver passato il turno, si è percepito questo. Ovviamente nello spogliatoio una chiacchierata ce la siamo fatta. D’altra parte c’è anche il campionato che non ci fa stare tranquilli. Champions? Te la devi giocare. Sapendo che il Benfica è alla portata anche se fortissimo. Ce la possiamo giocare, è importante cercare di passare il turno».

SULLE CRITICHE ALL’INTER – «Penso sia giusto dire le cose positive, come la Supercoppa o i quarti di finale di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Puoi anche riuscire ad andare in semifinale, è tutto alla nostra portata. Bisogna sempre dare i meriti che si dimenticano sempre, bisogna però guardare anche l’altra parte. L’Inter ha avuto troppi alti e bassi in campionato. Sono onesto, potevamo avere 10, 11 o 12 punti in più in classifica rispetto ad adesso».

GOL DI KOSTIC IN INTER-JUVE – «Viziato dalla mano però loro hanno interpretato meglio la partita. Hanno vinto meritatamente, magari sono convinto che non facevano mai gol, erano però più convinti ed equilibrati in campo. Bisogna imparare dagli errori. Questo episodio può essere uno stimolo per la semifinale di Coppa Italia».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

L’articolo Inter, Acerbi: «Aprile sarà un mese decisivo per noi» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG