Ecco cosa dice il difensore centrale dell’Inter, Francesco Acerbi a Sky Sport prima della sfida contro l’Atalanta a Bergamo.

Francesco Acerbi appena prima della partita contro l’Atalanta parla così, ecco il giocatore dell’Inter a Sky Sport: “In trasferta la mia sensazione è che si pensa di essere più forti. Le occasioni le abbiamo avute, forse manca la maturità di capire che le gare si vincono al 90′ senza ritenersi superiori. Oggi bisogna vincere per portare a casa uno scontro diretto. Abbiamo perso dei punti all’inizio, il Napoli zero. Sta andando forte. Il nostro è un buon campionato, dobbiamo fare meglio. Con la Juve è mancata della cattiveria.”

Lo stesso Acerbi a InterTV parla così: “È importante vincere per stare lassù perché quest’anno non abbiamo ancora vinto con una squadra di livello. Vogliamo farlo per andare in vacanza o in Nazionale sereni. Ovviamente siamo l’Inter e dobbiamo cercare assolutamente la continuità vincendo qui, perché è fondamentale per un prosieguo del campionato con maggiore ottimismo.“

