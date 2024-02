I nerazzurri domani affronteranno i bergamaschi per rimuovere l’asterisco dalla classifica e possibilmente aumentare anche i punti conquistati.

L’Inter si prepara al recupero della gara saltata con l’Atalanta per via della SuperCoppa italiana: arrivano notizie dall’infermeria sperando che non ci siano altri problemi.

I rientri

L’ultimo infortunato in ordine di tempo è Calhanoglu: il regista salterà sicuramente 2 gare ma dovrebbe essere convocato per la partita con il Bologna che si gioca pochi giorni prima del ritorno di Champions League. Acerbi è più avanti e può farcela già per la gara del prossimo week end contro il Genoa, così come Thuram; molto difficile però che giochino dal primo minuto.

Francesco Acerbi

Chance per l’ex Empoli

Il turnover effettuato a Lecce quindi potrebbe essere ripetuto qualche altra volta nelle prossime settimane proprio per ridurre il rischio di altri infortuni muscolari. Domani contro l’Atalanta dovrebbero tornare però tutti i migliori, tranne ovviamente i succitati che restano ai box. Dentro quindi dal primo minuto Sommer, Pavard, Bastoni e Barella; c’è sempre il dubbio Darmian-Dumfries visto che l’olandese sta tornando al top della forma. In regia dovrebbe essere confermato Asllani che gara dopo gara continua a mostrare progressi; l’albanese in realtà è in ballottaggio con Frattesi, in questo caso giocherebbe Barella in regia come avvenuto nel finale a Lecce. In attacco Arnautovic è favorito su Sanchez dopo il riposo in Puglia; tour de forze quindi per Mkhitaryan, Lautaro e Dimarco.

