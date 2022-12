Ecco cosa dice Francesco Acerbi difensore centrale dell’Inter, così a Sky Sport dopo l’amichevole contro il Sassuolo.

Sono queste le parole di Francesco Acerbi, il centrale dell’Inter, parla così dopo il successo in amichevole contro il Sassuolo, così a Sky Sport: “E’ stato un riferimento per tanti anni e così sarà fino alla fine, è un leader anche se non gioca. Ha sempre una parola buona, incoraggia e aiuta, è un punto di riferimento, è importantissimo per noi. Quando andrà via mancherà una figura importante come la sua. E’ una persona piacevole con la quale si può parlare e scherzare, le questioni extra campo poi se le vede la società, io spero che rimanga all’Inter perché è una figura importante“.

Conclude così il centrale: “Io darò tutto me stesso qua come ho sempre fatto. Voglio far del bene all’Inter e fare del mio meglio per dare una mano alla squadra. Vorrei restare qua, ne parleremo in futuro. In primavera si faranno le valutazioni e sono molto sereno. E’ contento e tranquillo anche Skriniar, spero che rimanga qui, è un bravissimo ragazzo e un grandissimo giocatore, qualsiasi cosa decida di fare lo abbraccerò, mi auguro che decida di restare qua.”

