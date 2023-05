La Uefa ha presa una decisione in merito alla maglia che dovranno indossare i giocatori dell’Inter per la Finale contro il City

Il 10 giugno ad Istanbul, all’appuntamento con la storia per l’Inter contro il Manchester City, la squadra di Simone Inzaghi vestirà con la maglia nerazzurra. Nonostante i Citizens siano stati sorteggiati come squadra di casa, ai nerazzurri è stato concesso di indossare la prima maglia (proprio come avvenne a Madrid nella finale del 2010 contro il Bayern Monaco). A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «A Istanbul con la maglia nerazzurra. Esattamente come a Madrid, il 22 maggio 2010, quando la formazione di Mourinho superò 2-0 il Bayern Monaco. E come a Vienna, il 27 maggio 1964, la notte della prima Coppa dei Campioni della storia interista festeggiata battendo il Real Madrid. La Uefa è pronta a dare l’ok al club di Zhang che all’Ataturk potrà indossare la sua prima maglia, quella “classica” a strisce nerazzurre con la quale quest’anno ha alzato la Supercoppa Italiana. Il Manchester City formalmente giocherà in casa e ha il diritto di scegliere per primo la maglia: i Citizens utilizzeranno la loro prima divisa, quella celeste. L’Inter ha chiesto e ottenuto di indossare la maglia nerazzurra, altrimenti avrebbe dovuto mettere la terza maglia, quella gialla».

L’articolo Inter, ad Istanbul con la maglia nerazzurra come a Madrid: la decisione della Uefa proviene da Inter News 24.

