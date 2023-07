Il centrocampista del Sassuolo potrebbe ben presto cambiare maglia per indossare il nerazzurro.

La notizia del giorno in ottica calciomercato è l’accelerata dell’Inter per Davide Frattesi, ne ha parlato anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito. “Nonostante il forte interesse del Milan e il tentativo del Napoli, l’Inter è ora avanti per Frattesi e sente di avere in pugno il centrocampista”.

Davide Frattesi

“Il giocatore gradisce la destinazione ed è un pallino di Simone Inzaghi e per questo la dirigenza nerazzurra ha deciso di affondare il colpo per anticipare la concorrenza. Mancano soltanto da limare gli ultimi dettagli. Nell’operazione sarà inserito anche Mulattieri, valutato dall’Inter 8 milioni di euro“.

