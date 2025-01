Inter al bivio con Palacios: la decisione che fa discutere

Il giovane argentino, ultimo colpo in entrata della scorsa sessione estiva dei nerazzurri, trova pochissimo spazio in campo.

Nella vivace atmosfera del calcio professionistico, la strategia di gestione dei giovani talenti è sempre un argomento caldo, specialmente durante le finestre di mercato.

La situazione che coinvolge Tomas Palacios, il giovane difensore argentino dell’Inter, non fa eccezione.

La differenza con il precedente

L’Inter ha investito poco più di 6 milioni di euro per assicurarsi questo difensore argentino che ha visto pochissimo il campo finora. L’obiettivo era ripetere quanto accaduto con Yann Bisseck benché, nella passata stagione, il suo inserimento nelle rotazioni della squadra sia avvenuto già in autunno. L’Inter crede in Palacios ma ritiene che per lui sia necessario un orizzonte temporale più ampio per maturare nel contesto desiderato.

La decisione

All’interno dell’ambiente nerazzurro, la questione del futuro di Tomas Palacios viene gestita con una certa prudenza. L’Inter, consapevole del potenziale del difensore argentino, sembra incline a trattenere il giocatore, nonostante l’oggettivo scarso impiego voluto da Inzaghi; ne è convinta Sportitalia.

I motivi della scelta e possibili cambi di scenario

Questa decisione è mossa dalla convinzione che il percorso di crescita ottimale per Palacios risieda all’interno della struttura e delle dinamiche del club: l’Inter vuole farlo adattare al calcio di Inzaghi più che alla Serie A. Nonostante ciò la scelta non è definitiva e può essere rivista nel caso di un eventuale arrivo di un nuovo difensore. Una tale mossa potrebbe infatti ridefinire i piani a breve termine per il difensore. A partire dalla prossima stagione, inoltre, Palacios potrebbe far parte dell’Inter Under 23.

