Gianni Infantino ha dato il suo personale benvenuto all’Inter al Mondiale per club che si disputerà nel 2025: il video

L’Inter ha garantito ufficialmente la sua partecipazione al Mondiale per Club FIFA, noto anche come Mundial de Clubes FIFA, in programma nel 2025. La conferma arriva direttamente dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, noto tifoso nerazzurro, il quale ha accolto la Beneamata nel torneo attraverso un video ufficiale.

LE PAROLE – Sono lieto di dare il benvenuto all’inter nel nuovo Mondiale per Club FIFA 2025, che si svolgerà negli Stati Uniti.

