Con l’imminente arrivo di Tajon Buchanan alla corte dell’Inter, un titolare si appresta ad essere ceduto nella prossima finestra di mercato

Nell’editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari si concentra sull’Inter e sugli investimenti di emrcato, sia in entrata che in uscita.

Nello specifico, l’arrivo di Buchanan dovrebbe spianare la strada per l’addio di Dumfries:

Il prossimo indiziato a vedere moltiplicato il proprio valore di mercato è Tajon Buchanan. Il canadese arriverà dal Bruges con un investimento già nell’immediato ed attaccherà un biglietto con scritto “vendesi” sulla schiena di Dumfries in vista dell’estate. L’accordo per il rinnovo dell’olandese infatti non è ancora arrivato, e senza firma la prossima plusvalenza estiva potrebbe avere proprio le sembianze dell’esterno destro

