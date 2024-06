Il mercato dell’Inter può finalmente entrare nel vivo. Obiettivo primario due cessioni per un tesoretto da 50 milioni.

Con l’insediamento del nuovo Cda, la società sportiva Oaktree apre ufficialmente una nuova era, lasciandosi alle spalle il periodo di transizione e affacciandosi a un futuro di rinnovamento e miglioramento. La direzione presa sembra chiarire le intenzioni di voler puntare ancora più in alto, iniziando da una serie di mosse strategiche sul mercato che prevedono rinnovi, cessioni e nuovi acquisti.

La gestione dei rinnovi

La società ha posto immediatamente l’accento sui rinnovi contrattuali di alcuni pezzi pregiati della squadra. Un primo passo importante sarà l’annuncio del rinnovo di contratto per Barella, seguito a ruota da quello, atteso più avanti, per Lautaro. Queste mosse dimostrano la volontà di consolidare le fondamenta del team, assicurandosi la permanenza di elementi chiave per la strategia di gioco del tecnico Simone Inzaghi.

Giuseppe Marotta

Strategie sul mercato e cessioni

Parallelamente alla gestione interna, l’attenzione si sposta anche verso l’operatività sul mercato. La nuova era si apre con l’ambizione di rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Inzaghi, dopo gli ingaggi già completati di Zielinski e Taremi a parametro zero. Tuttavia, per poter navigare con agio nel mercato e apportare i necessari rinforzi, la società è chiamata a operare con astuzia nelle cessioni. Dumfries e Valentin Carboni rappresentano in questo senso due partenze considerate “pesanti” ma strategiche, con l’obiettivo di ricavare fondi importanti, stimati attorno ai 50 milioni di euro, utili poi per finanziare le prossime mosse di mercato.

Incontri e strategie future

Un momento chiave sarà rappresentato dall’incontro tra la dirigenza sportiva e il tecnico Inzaghi. Questa sinergia sarà fondamentale per delineare le necessità della squadra e identificare i ruoli da rinforzare, al fine di costruire un organico ancora più competitivo. La nuova proprietà mostra quindi un approccio proattivo non solo nella gestione corrente, ma anche nella programmazione futura, con l’intento di costruire una squadra in grado di rispondere alle ambizioni e alle aspettative di un club con una storia gloriosa alle spalle.

L’articolo Inter, al via il mercato: dalle cessioni un tesoretto di 50 milioni proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG