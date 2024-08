I nerazzurri potrebbero restare così nel reparto offensivo, il che non è una cosa del tutto positiva.

L’Inter in questo momento è concentrata prevalentemente sull’ultimare le operazioni che potrebbero portare Tomas Palacios a Milano; i dirigenti però tengono d’occhio anche il mercato in uscita e non solo per quel che riguarda i giovani.

La situazione di Correa e le possibili cessioni

Il reparto offensivo nerazzurro al momento è troppo affollato per le esigenze tattiche di Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino delle possibili cessioni spicca quello di Joaquín Correa. L’argentino, secondo quanto riportato da Tuttosport, sembra essere ormai ai margini del progetto tecnico, tanto che si stanno cercando soluzioni per il suo futuro entro la fine del mercato. La destinazione potrebbe essere il Genoa, l’allenatore Alberto Gilardino lo ammira ma l’affare resta di difficile realizzazione.

Joaquin Correa

Il futuro dell’austriaco

Parallelamente alla situazione di Correa, l’Inter ha dovuto gestire anche le voci relative a Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco è stato al centro di speculazioni per una possibile partenza, con la Stella Rossa che sembrava interessata al suo profilo. Tuttavia, questa pista si è rivelata poco percorribile, principalmente a causa dell’ingaggio considerevole dell’attaccante, che rappresenta un ostacolo non indifferente per il club serbo. Senza novità significative su questo fronte, e con la questione Correa ancora aperta, i nerazzurri potrebbero ritrovarsi con un reparto avanzato numericamente eccessivo, con 5 attaccanti a disposizione ma con Correa probabile escluso dalla lista Champions.

