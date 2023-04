Alessandro Antonello, CEO dell’Inter, ha parlato della semifinale Champions contro il Milan e di San Siro: le sue dichiarazioni

Ospite all’università Bocconi di Milano, Alessandro Antonello, CEO dell’Inter, ha dichiarato:

«Con il Milan abbiamo presentato il progetto per il nuovo stadio con l’idea principale della sostenibilità. Siamo due club che rappresentano in modo importante anche la cittadinanza. San Siro non è un impianto che racchiude i valori degli impianti moderni. Fare una semifinale di Champions League è un orgoglio per tutti, per il club e la città. Ci arrivano attestati di stima da tutto il Mondo, faremo fatica ad esaudire le richieste di tutti. Il calcio italiano ha portato 5 squadre nelle competizioni europee ed invece quello inglese solamente due, credo che sia giusto guardare anche il lato positivo. Sappiamo che c’è tanto lavoro da fare per recuperare terreno rispetto a loro però ci stiamo dando da fare. L’iniziativa Superlega era sbagliata, oggi invece il nuovo format della Champions League con i gironi all’italiana danno la possibilità a più squadre di partecipare. Il sistema è comunque attrattivo, in grado di avvicinare tifosi da tutto il Mondo. La Superlega ha rappresentato una rottura che tuttavia ha generato nuove idee che guardano al futuro del calcio con un assetto diverso. La distribuzione delle risorse? Più la torta è grande più si possono redistribuire. La competitività però è fondamentale, senza avversari non ci sarebbe la bellezza del calcio».

