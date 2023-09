Continua la crescita del club nerazzurro dentro e fuori dal campo: oggi c’è stato il Consiglio d’Amministrazione che ha approvato il bilancio. Ecco il comunicato.

L’annuncio

“Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato la proposta di bilancio per l’anno fiscale 2022/23, al termine della riunione che si è tenuta oggi presso la sede del Club. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che sarà convocata per la fine di ottobre”.

I numeri

“IL CDA DI F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. APPROVA I RISULTATI FINANZIARI DELLA STAGIONE 2022/23 L’azionista di maggioranza ha immesso nuovi fondi per 51M e ripatrimonializzato la Società per 86M. Prosegue la riduzione delle perdite (in calo di 55M e pari a -85M). Il fatturato si attesta a 425M. Ricavi totali in crescita, escluso l’impatto del player trading (+60M). Rispettato il Settlement Agreement UEFA”.

Sede Inter

Gli investimenti

“Nell’anno solare 2023, l’Azionista di Maggioranza ha immesso nuovi finanziamenti soci per 51 milioni di euro ed ha, inoltre, ripatrimonializzato la società per 86 milioni di euro. Il continuo supporto della Proprietà ha permesso di spingere le performance del Club verso livelli sempre più alti, assorbendo l’impatto delle perdite”.

Perdite ridotte

“Si evidenzia una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all’anno fiscale 2021/22, che passano da 140 a 85 milioni di euro, un decremento pari a 55 milioni di euro“.

Il FairPlay finanziario

“I risultati finanziari a bilancio per il 2022/23 saranno valutati dalla relativa commissione UEFA. Il Club ritiene di avere rispettato quanto indicato dal Settlement Agreement ed esclude la possibilità di sanzioni economiche o sportive in relazione alla passata stagione”.

