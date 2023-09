Lo scultore Daniel Arsham ha regalato una magnifica opera all’Inter, che è stata anche la Musa ispiratrice: ecco di cosa si tratta

Come rende noto la stessa Inter su Twitter, lo scultore Daniel Arsham ha voluto omaggiare i nerazzurri con un’opera incantevole, che incarna lo spirito dei nerazzurri.

Un messaggio speciale per voi Inter fans: Milano. La città che frequento da più di 15 anni, la città in cui regolarmente incontro tanti amici che lavorano nel design, nell’architettura, nell’arte, nella moda. Molti di loro sono tifosi dell’Inter e nel corso degli anni mi hanno… pic.twitter.com/Khlf4rmb4l — Inter (@Inter) September 26, 2023

LE PAROLE- «La città che frequento da più di 15 anni, la città in cui regolarmente incontro tanti amici che lavorano nel design, nell’architettura, nell’arte, nella moda. Molti di loro sono tifosi dell’Inter e nel corso degli anni mi hanno fatto conoscere la storia e la passione per questo Club. Da tempo sono un grande tifoso nerazzurro. La scorsa stagione è stata incredibile e anche quella attuale è iniziata in maniera speciale.

Per questo, come regalo per il Club, ho realizzato una scultura che rappresenta i colori della squadra. È composta da cristallo e cenere vulcanica e, nonostante possa sembrare che stia per andare in pezzi, in realtà i componenti al suo interno stanno pian piano andando a fissarsi, completandola. Si evolvono, si adattano, crescono, in armonia. Proprio come lo spirito dell’Inter. Sempre pronto ad affrontare nuove sfide e a superarle. Si cresce, insieme. Forza Inter! Con amore e rispetto, Daniel Arsham»

