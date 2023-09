I nerazzurri si preparano ad ospitare i neroverdi nell’ambito del primo turno infrasettimanale del campionato di questa stagione.

L’Inter vuole proseguire la propria corsa in vetta alla classifica nonostante i tanti impegni ravvicinati; domani a San Siro arriva il Sassuolo galvanizzato dalla grande vittoria contro la Juventus di pochi giorni fa.

L’avversario

I neroverdi si trovano al dodicesimo posto in classifica con 6 punti in 5 partite; gli uomini di Dionisi non conoscono mezze misure, o si vince o si perde, finora non c’è stato nessun pareggio.

Carlos Augusto

Le scelte di Inzaghi

L’allenatore nerazzurro continua a ruotare i suoi uomini per tenere tutti sul pezzo e per non affaticare nessuno: domani dovrebbero tornare dal primo minuto Dumfries e Barella mentre sono previsti gli straordinari per Thuram e Lautaro Martinez in attacco. Secondo Sky Sport dovrebbero risposare Bastoni in difesa (Acerbi sarebbe il braccetto mancino con De Vrij al centro) e Mkhitaryan a centrocampo; dovrebbe quindi giocare titolare l’ex di turno Frattesi. Conferme per Pavard sul centro-destra della difesa e per Calhanoglu in regia.

I ballottaggi

Alexis Sanchez scalpita e per quel poco che si è visto finora pare essere anche in gran forma ma l’attacco dopo il serio infortunio di Arnautovic è materia delicata. Inzaghi dovrebbe confermare la Thu-La; se così fosse il Ninho Maravilla con ogni probabilità sarebbe il titolare sabato sera a Salerno. L’unico serio ballottaggio è quello che vede coinvolti Dimarco, il match winner della gara di Empoli, e Carlos Augusto.

