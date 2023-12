Le parole di Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Lecce a San Siro

Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

EMOZIONI – «Ho provato tante emozioni. Quando mi ha chiamato l’Inter, mi sono sentito felice come un bambino: inizialmente è stato difficile perché sono stato fuori per tanto tempo, ma tutti quelli che lavorano in questo club mi aiutano tantissimo e io voglio ricambiare dando il massimo per la maglia. Amo questa gente. Cerco sempre di fare gol, tiro e faccio di tutto ma la palla non entra: è un periodo difficile per me, ma ho fatto assist e abbiamo vinto e questo è l’importante. Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite: proveremo a vincere lo scudetto».

GRUPPO – «Il gruppo è straordinario. Siamo una bellissima squadra, vogliamo vincere lo scudetto e lotteremo per questo».

LOTTA CON LA JUVE – «Non guardiamo i risultati delle altre: non ci interessa di Juventus, Milan o altre squadre… Noi vogliamo vincere tutte le nostre partite, poi vedremo cosa succederà».

