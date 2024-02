Marco Andreolli ha presentato il match che si aspetta tra Inter e Atalanta, analizzando gli schieramenti in campo: l’analisi

Riguardo il match Inter Atalanta, Marco Andreolli si esprime così, provando a immaginare che partita sarà.

INTER ATALANTA – «L’Atalanta ha una rosa di grande qualità, che ha forza fisica e corsa. Ha diverse soluzioni in attacco e ha una rosa completa. HA aumentato l’imprevedibilità. I numeri dimostrano che la squadra di Gasperini è tornata a giocare un calcio di alto livello.

Se mi aspetto un pressing forsennato su Asllani? Vediamo. Da loro ci aspettiamo sempre un pressing aggressivo uomo su uomo. L’Atalanta ha le possibilità di cambiare la gara. Mi aspetto un avvio intenso, dove i duelli uno contro uno saranno determinanti e fondamentali. Sarà importante per l’Inter gestire al meglio questa difficoltà ruotando bene con i tre di centrocampo, non dando punti di riferimento.

Non c’è un solo mediano ma tanti giocatori in grado di dare avvio alla manovra. Asllani sta dimostrando le sue qualità. Barella? Ritrovarlo al meglio dopo che a Lecce aveva riposato è importante perché in partita lui non si ferma mai. Servirà per sfilarsi dal pressing della squadra di Gasperini. Lautaro Martinez? Stagione straordinaria dal punto di vista dei numeri e delle prestazioni. In questo momento è un attaccante che riesce ad essere fondamentale in tutte le maniere. Ha raggiunto una completezza dal punti di vista tecnico e della mentalità importante. I suoi numeri parlano da soli per quello che è la sua stagione fino a qui. Per le sue qualità. Riesce a segnare in ogni maniera e posizione. Riesce ad essere decisivo per tutti i 90 minuti della gara. Fa sembrare facili gol che non lo sono affatto. Il primo gol di Lecce è un gol bellissimo, esprime tutte le sue qualità»

L’articolo Inter Atalanta, Andreolli: «Da Barella e Asllani mi aspetto questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG