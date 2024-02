Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Atalanta, match del recupero del 21° turno di Serie A: ecco la cronaca live

Tutto pronto per Inter Atalanta, il match del ventunesimo turno del campionato di Serie A: segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro di San Siro.

INTER ATALANTA, CRONACA LIVE

1′- Fischio d’inizio: comincia adesso il match.

4′ – Ci prova Dimarco! Conclusione ribattuta da Hateboer.

9′ – Lautaro prova a mandare in profondità Arnautovic: troppo lungo il passaggio dell’argentino.

10′ – GOL DELL’ATALANTA! Errore in fase d’impostazione di Pavard, Pasalic anticipa e calcia, dopo la respinta di Sommer arriva a colpire De Ketelaere che fa 0 ad 1.

13′ – Dopo un lungo consulto col Var, l’arbitro viene richiamato all’on field review per il possibile fallo di mano di Miranchuk.

13′ – Annullata la rete dell’Atalanta.

16′ – MIRANCHUK! Preme ancora l’Atalanta: cross dalla sinistra di Zappacosta, Dimarco allontana sui piedi del russo che calcia. Palla alta.

17′ – Primo squillo dell’Inter: Mkhitaryan appoggia per Asllani che si prepara la conclusione da fuori area ma poi strozza troppo il tiro, che termina sul fondo.

19′ – GOL ANNULLATO A BARELLA! Gran lancio di Bastoni che taglia tutto il campo e premia l’inserimento della mezzala che controlla al volo, salta Carnesecchi e mette in rete a porta vuota in scivolata. L’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco.

22′ – Darmian è il primo ammonito del match: intervento in ritardo in scivolata su Djimsiti.

Migliore in campo nel primo tempo:

INTER ATALANTA, IL TABELLINO: 0-0

Ammonizioni: Darmian (INT)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 8 Arnautovic, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 33 Hateboer, 13 Ederson, 8 Pasalic, 77 Zappacosta; 59 Miranchuk, 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere A disposizione: 1 Musso, 40 Vismara, 2 Toloi, 3 Holm, 4 Hien, 6 Palomino, 10 Toure, 11 Lookman, 15 De Roon, 20 Bakker, 22 Ruggeri, 25 Adopo, 90 Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER ATALANTA, IL PREPARTITA

L’XI di partenza scelto da Inzaghi

Lo spogliatoio dei nerazzurri

Gagliardetto della sfida

Tunnel dei nerazzurri a San Siro

Matchday!

L’articolo Inter Atalanta LIVE 0-0: gol annullato a Barella per fuorigioco proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG