In vista del match tra Inter e Atalanta, analizziamo i precedenti tra le due squadre: c’è un dato clamoroso che balza all’occhio

In vista del 126º confronto tra Inter e Atalanta in Serie A, analizziamo i precedenti tra le due squadre.

I nerazzurri milanesi dominano con 67 vittorie rispetto alle 24 dell’Atalanta, a cui si aggiungono 34 pareggi. L’Inter ha mantenuto l’imbattibilità nelle ultime 10 sfide contro l’Atalanta in Serie A, vincendo le ultime tre partite. Inoltre, i nerazzurri hanno ottenuto sette vittorie consecutive in casa nel campionato e hanno segnato quattro gol nelle ultime tre partite, un exploit non visto dal lontano 1947.

L'articolo Inter Atalanta, la statistica sui precedenti che impressiona: non accadeva dal 1947 proviene da Inter News 24.

