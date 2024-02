Pierluigi Pardo ha detto la sua in merito al match di questa sera tra Inter e Atalanta, recupero della 21^ giornata di Serie A

Ospite di Tutti Convocati, Pierluigi Pardo si esprime così sul match di questa sera tra Inter e Atalanta, dicendo la sua sulla formazione che scenderà in campo.

PARTITA – «L’Inter sta facendo qualcosa di mirabile: i parametri zero arrivati in questi anni sono dei capolavori contabili e si sono rivelati anche capolavori tecnici. Quando c’è stato uno stato di magia la maggior preoccupazione per gli allenatori è che questo stato di magia non si disperda. Ecco perché Inzaghi manderà in campo i giocatori migliori, ma Inter-Atalanta rimane una bella partita»

