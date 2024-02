Sfida tra due squadre nerazzurre stasera a San Siro: alle 20:45 va in scena il secondo recupero della giornata rinviata per la SuperCoppa italiana.

L’Inter stasera ospita l’Atalanta che tra l’altro ha giocato già 3 giorni fa a Milano ma contro il Milan. I meneghini hanno l’occasione d’oro di guadagnare punti su tutte le inseguitrici ma i bergamaschi intenderanno scavalcare il Bologna al quarto posto in classifica.

Teun Koopmeiners

Le probabili

Dopo il turnover di Lecce Inzaghi ripropone una formazione che si avvicina non poco alla migliore possibile; mancheranno ancora gli infortunati Acerbi, Calhanoglu e Thuram che però sono sulla via del recupero, il turco è quello più indietro dei 3. Sommer ha smaltito l’influenza che gli ha fatto saltare la gara pugliese, a destra Darmian dovrebbe vincere il ballottaggio con Dumfries mentre l’ottimo Frattesi ammirato ultimamente dovrebbe tornare in panchina; il regista secondo Sky Sport sarà Asllani e infine in attacco Arnautovic affiancherà Lautaro Martinez. Nella Dea Gasperini fa i conti con l’infortunio alla spalla di Scalvini che infatti non dovrebbe giocare, previsto riposo anche per De Roon mentre De Ketelaere si accomoda in panchina dopo il brutto primo tempo di domenica scorsa contro il Milan. Sarà una gara particolare per Scamacca che in estate poteva finire all’Inter; ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkitharyan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Bakker; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini.

