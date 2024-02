Beppe Riso esaltato da Forbes: l’agente di Frattesi dell’Inter è tra i migliori agenti d’Europa

Beppe Riso, agente del centrocampista dell’Inter Frattesi, è stato intervistato da Forbes, che lo ha incoronato come uno dei migliori nel panorama europeo:

LE PAROLE – «Investiamo molto nello scouting e nell’identificazione di giovani talenti, e costruiamo un percorso su misura per ognuno di loro – ha detto Riso a proposito del metodo utilizzato alla GR Sports -. Quindi, il nostro obiettivo è aumentare costantemente il loro valore di mercato, così come il loro stipendio, stagione dopo stagione. I miei collaboratori sono sparsi ovunque mentre continuano a spostarsi nei diversi campi di calcio e stadi. Hanno un occhio ben allenato per individuare i talenti sia dal punto di vista tecnico che umano».

L’articolo Frattesi, l’agente Riso tra i migliori secondo Forbes: le sue parole proviene da Inter News 24.

