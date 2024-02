Il giornalista Gianfranco Teotino si è espresso a Sky Sport 24 sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi

Le parole di Teotino sul momento dell’Inter di Inzaghi. Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «A questo punto sono partite, più punti metti in cascina più potrai guardare alla Champions League, dove lì ci stanno le vere partite importanti. Ci sono due tipi di vittorie che vanno bene all’Inter: una come quella di Lecce dove cambi 7 giocatori e vinci lo stesso dilagando e la seconda quando scontri squadre forti come l’Atalanta che dà ulteriori forze e fiducia in vista delle grandi sfide europee. Ma la squadra ha già l’autostima immagazzinata: sanno di essere forti. Non lasciano niente, sono tutti consapevoli della propria forza. Questo ti manda in campo con tranquillità».

