L’ex portiere Nando Orsi ha detto la sua sull’operato del tecnico nerazzurro.

TuttoSport ha intervistato Nando Orsi per parlare di Inter-Atalanta e del cammino della squadra di Inzaghi in generale. “Sì, quello di stasera è un match point, anche se penso che l’Inter, a differenza delle scorse stagioni quando lasciava punti per strada, oggi sia più centrata, assolutamente focalizzata sullo scudetto, il vero obiettivo della società e di Inzaghi”.

Nessuna sorpresa

“Se dovesse battere l’Atalanta, diventerebbe però davvero difficile pensare a un’Inter che sprechi un vantaggio di dodici punti e alla Juventus che ne recuperi contemporaneamente altrettanti. La stagione dei nerazzurri non mi sorprende a differenza per esempio quella negativa del Napoli, però non mi aspettavo questo dominio, questo impatto devastante, l’autorità con cui l’Inter, anche cambiando gli interpreti, si impone sugli avversari, e questo è un altro merito di Inzaghi. In questo momento sembra imbattibile”.

Primo di una lunga serie

“È una spilla da appuntarsi al petto, ma deve essere la prima, non la tappa finale. Lo scudetto deve essere una sorta di inizio di un nuovo percorso. Inzaghi ha grandi qualità e capacità. È un allenatore che sa trovare le soluzioni, sa dare motivazioni, dentro lo spogliatoio si fa sentire, tenendo tutti i giocatori sulla corda. Inzaghi, dal mio punto di vista, oggi è il miglior allenatore della Serie A, per il modo in cui l’Inter sta facendo la differenza di partita in partita”.

I meriti del tecnico

“Tutti pensano che il 3-5-2 sia un sistema difensivo, Inzaghi invece lo ha trasformato in uno offensivo. L’Inter sa interpretare le gare in vari modi ed è sempre incisiva, sia che schiacci gli avversari nella propria trequarti con una riaggressione immediata, sia che si chiuda e riparta, sia che allarghi di continuo sulle fasce. I giocatori bravi li hanno in tanti, ma il gioco dell’Inter dimostra come ci sia un lavoro profondo ad Appiano Gentile”.

