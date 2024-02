La squadra di Inzaghi ha un’occasione irripetibile questa stasera: quella di guadagnare altri 3 punti sulla Juventus in ottica Scudetto.

L’Inter affronta l’Atalanta cercare di portarsi a + 12 sulla seconda in classifica che ha già giocato questo turno mentre la squadra di Inzaghi si accingeva a vincere la terza SuperCoppa consecutiva.

Sfida cruciale

Vincere oggi permetterebbe di avvicinare non poco la vittoria del ventesimo Scudetto visto che poi mancherebbero 12 gare alla conclusione del campionato con un vantaggio che potrebbe essere gestito. La Gazzetta dello Sport sottolinea che nessuno in Serie A ha mai perso uno Scudetto con 12 punti di vantaggio (quanti ne avrebbe la squadra di Inzaghi se vincesse stasera) a 12 partite dalla fine. Scontri particolarmente difficili sulla carta da cui a fine campionato potrebbero essere la trasferta di Bologna ed il derby con un Milan ansioso di vendicare gli ultimi 5 derby persi.

Salto di qualità

La gara di oggi non è per nulla semplice sia per la caratura dell’avversario sia per “lo storico” dell’Inter: i meneghini nelle ultime 2 stagioni hanno mostrato di non essere perfetti (eufemismo) per quel che riguarda la tenuta mentale. Nello scorso campionato le sconfitte sono state ben 12 e quasi tutte contro squadre non di cartello: quest’anno la squadra di Inzaghi ha ammesso di pensare solo di partita in partita ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. L’Inter non si rilassa e non sottovaluta nessun tipo di avversario: il grosso è fatto ma il grosso non è affatto tutto.

