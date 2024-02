Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di FA Cup contro il Leeds

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di FA Cup contro il Leeds.

PAROLE – «La nostra responsabilità è sempre quella di soddisfare le aspettative, ma il problema sorge quando le aspettative e la realtà non collimano. Quando sono vicini è facile. Stiamo lavorando duro affinché le persone abbiano fiducia in noi, ma dobbiamo essere pazienti perché stiamo costruendo in modo diverso per avere successo ed è sempre giunto il momento. La proprietà è arrivata con l’intenzione giusta e vuole costruire qualcosa di diverso rispetto al passato, questo bisogna capirlo. Noi ne facciamo parte e vogliamo portare avanti questo progetto. Abbiamo alti e bassi, ma è solo l’inizio. Fin dall’inizio abbiamo parlato della necessità di Jackson di segnare gol, il che va bene, ma ora non puoi paragonare Jackson a Didier Drogba. Drogba è stato uno dei migliori attaccanti al mondo ed è difficile costruire un altro Drogba».

