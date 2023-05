La Lega Serie A ha reso noto il programma della penultima giornata di campionato, quella cioè del prossimo week end.

L’Inter giocherà domani alle 18 a Napoli, poi mercoledì sera la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina ed il 27 maggio contro l’Atalanta in campionato. Quest’ultima decisione ha fatto arrabbiare molto la società nerazzurra perché la settimana successiva è libera e quindi si poteva disputare la gara anche di lunedì.

Tabellone Serie A

Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni al veleno alla Gazzetta dello Sport sull’accaduto: “È incomprensibile aver anticipato a sabato una partita che si sarebbe potuta giocare perfino lunedì. Così facendo si mette a rischio l’incolumità dei calciatori costretti a giocare tre partite in una settimana, con in mezzo una finale di Coppa Italia che potrebbe pure prolungarsi oltre i tempi regolamentari“. La scelta della Lega è avvenuta per motivi di esigenze televisive.

L’articolo Inter-Atalanta si gioca solo 3 giorni dopo la finale di Coppa Italia: Marotta non ci sta proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG