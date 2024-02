Inter Atletico Madrid: arriva la decisione sul ritiro della vigilia di Champions League! La scelta di Inzaghi e del club

Martedì sarà il giorno di Inter Atletico Madrid. Dopo il programma delle attività di domani, vigilia degli Ottavi di Finale di Champions League. Simone Inzaghi e tutto il club nerazzurro hanno preso una decisione.

La squadra non si ritroverà in ritiro, ma torneranno poi martedì stesso ad Appiano Gentile per la colazione. Poi la sera, la grande sfida contro i colchoneros.

L’articolo Inter Atletico Madrid: arriva la decisione sul ritiro della vigilia di Champions! La scelta di Inzaghi proviene da Inter News 24.

