Inter Atletico Madrid, chance di convocazione per Morata Cosa filtra dalla Spagna sul recupero in extremis dell’attaccante

Domani sarà il giorno di Inter Atletico Madrid e da giorni l’attaccante dei colchoneros, Alvaro Morata, tenta un recupero lampo dall’infortunio al ginocchio rimediato in campionato contro il Siviglia. Quali chance di convocazione per lui?

Come riferisce il quotidiano AS, il calciatore sta facendo di tutto per esserci per la gara di San Siro. Ieri ha partecipato alla seduta di ieri svolgendo esercizi di sprint, guida della palla e tiri in porta senza mostrare alcun segno di dolore. Una sua convocazione per la gara di domani è assai probabile.

