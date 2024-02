I nerazzurri vincono la gara di andata al termine di un match molto difficile: la qualificazione si deciderà il 13 marzo a Madrid, ecco le pagelle.

SOMMER 6: gli attaccanti spagnoli non arrivano praticamente mai a pungerlo, quasi inoperoso.

PAVARD 6,5: è una buona arma per cercare di far andare a vuoto il pressing avversario. Più che sufficiente anche in difesa.

DE VRIJ 7: stranamente si butta in contropiede palla al piede nel primo tempo e per pochissimo non riesce a servire un pallone d’oro a Thuram. Esegue un grande salvataggio in scivolata ad inizio ripresa si Marcos Llorente a coronamento di un’ottima prestazione.

BASTONI 7: in costante proiezione offensiva nella prima frazione, nella ripresa gioca praticamente a “tutta fascia”. Prestazione enorme nel finale.

DARMIAN 5,5: molto attivo in entrambe le fasi, un paio di volte si fa saltare troppo facilmente da Lino. (Dal 69’ DUMFRIES 6,5: ingresso molto positivo il suo, in avanti crea diverse situazioni pericolose e soprattutto mette apprensione a Lino, il più pericoloso degli spagnoli).

BARELLA 7: l’unico centrocampista sopra la sufficienza, lotta e fa giocate di classe. Realizza tra l’altro diversi bei cross, in generale ha corso per 2 o 3.

Hakan Calhanoglu

CALHANOGLU 5: la pressione degli spagnoli lo manda in confusione, sbaglia molti passaggi, tra cui uno che lancia un contropiede avversario. Nel finale quando c’è bisogno di tigna non si tira indietro.

MKHITARYAN 6: sbaglia due facili appoggi in avvio, in generale non disputa un gran primo tempo ma migliora nella ripresa quando si rende utile con diverse buone chiusure. (Dal 72’ FRATTESI 6,5: la sua vivacità nel finale si rivela molto preziosa).

DIMARCO 5,5: poco nel vivo del gioco, da segnalare uno splendido cross sprecato dall’austriaco. (Dal 69’ CARLOS AUGUSTO 6: pimpante, rivitalizza la fascia sinistra dando il cambio ad uno stanco Dimarco).

THURAM 5,5: primo tempo altalenante, grazie ad un suo guizzo provvede per un bell’assist che Lautaro non sfrutta. Ci prova con un destro debole e si fa male. (Dal 46’ ARNAUTOVIC 6,5: ha subito un paio di occasioni non facilissime che non riesce a tramutare in goal, attorno all’ora di gioco si costruisce una grande occasione con due belle giocate ma arrivato al momento del tiro spara alto. Resta in partita e nel momento più importante timbra il cartellino con un goal importantissimo).

LAUTARO MARTINEZ 6,5: tocca pochi palloni nel primo tempo, cerca di fare diverse sponde e si divora quella che poteva essere una buona chance tergiversando troppo prima di calciare. Svolge però un ruolo importante nel goal segnato dall’austriaco. (Dall’88’ ALEXIS SANCHEZ s. v.).

INZAGHI 6,5: i suoi compiono diversi errori tecnici non da loro nel primo tempo, lui non perde la calma e incita a fare altrettanto. Nel secondo tempo la sua squadra è decisamente più pericolosa pur senza concedere quasi nulla. L’1-0 è preziosissimo.

L’articolo Inter-Atletico Madrid, le pagelle: Arnautovic non molla, Barella e Bastoni uomini ovunque, deludono Calhanoglu e Mkhitaryan proviene da Notizie Inter.

