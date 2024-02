Stefan De Vrij commenta così la vittoria dell’Inter in Champions League contro l’Atletico Madrid: le dichiarazioni

Stefan De Vrij, ai microfoni di Inter TV, racconta così la vittoria dell’Inter nel match degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid.

PARTITA E SPIRITO – «All’intervallo ci siamo detti di rimanere calmi, di avere pazienza e di giocare come sapevamo. Sapevamo che potevamo metterli in difficoltà, abbiamo creato delle occasioni rimanendo ordinati dietro e senza concedere tanto a una squadra forte e che sa fare gol. Forse potevamo fare più gol, ma comunque è una buona vittoria»

PARTITA DIFFICILE – «A questo punto della competizione sapevamo che sarebbe stata tosta, loro sono organizzati e difendono bene da squadra, potevamo girare forse la palla più velocemente, ma resta una buona vittoria»

SALVATAGGIO NEL SECONDO TEMPO CHE HA SCONGIURATO IL GOL – «Non so se ha cambiato la partita, ma comunque è stato un intervento importante, non so come commentarlo altrimenti»

