Inter Atletico Madrid: un osservato speciale della Juve a San Siro. Si tratta di Hermoso dell’Atletico, i dettagli

Un osservato speciale a San Siro in occasione di Inter-Atletico Madrid. I bianconeri guarderanno con grande attenzione Mario Hermoso, obiettivo a parametro zero per l’estate.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e non sembra intenzionato a rinnovare con i Colchoneros. A riferirlo è TMW.

