I nerazzurri giocheranno più partite che in passato ed il tecnico ha scelto di cambiare la preparazione atletica: funzionerà?

L’Inter si appresta a confrontarsi con una serie di sfide che, stando alle previsioni, promettono di renderla una delle stagioni più faticose e dense di impegni per la squadra meneghina.

Partite e ancora partite

La squadra di Inzaghi si trova di fronte a un calendario particolarmente intenso che la vedrà impegnata in ben 5 competizioni distinte. Oltre alla consueta partecipazione alla Serie A, che occupa la fascia temporale da agosto 2024 a maggio 2025, i nerazzurri dovranno confrontarsi anche con la Coppa Italia con inizio a gennaio 2025. Non meno importante sarà la partecipazione alla Supercoppa Italiana, le cui Final Four inaugureranno il nuovo anno, segnando così l’avvio di un 2025 ricco di appuntamenti. Al connubio di competizioni nazionali, si aggiunge la Champions League, che assicura all’Inter almeno 8 partite certe da disputare tra settembre 2024 e gennaio 2025, con la possibilità di avanzare nella fase a eliminazione diretta. Infine, non va dimenticato l’impegno nel Mondiale per Club, previsto per l’estate, che si prospetta come l’ultima fatica prima del meritato riposo.

Kristjan Asllani

La strategia di Inzaghi

Di fronte a una simile maratona di impegni, la preparazione riveste un ruolo fondamentale. Simone Inzaghi e il suo staff sono consapevoli di questo e hanno dimostrato di saper affrontare la sfida: secondo il Corriere dello Sport, allenatore e staff tecnico stanno adattando la preparazione alle peculiari esigenze di un calendario così fitto. Le parole rilasciate ai microfoni di InterTV dopo l’amichevole contro l’Al-Ittihad testimonianno l’attenzione particolare rivolta a questo periodo di allenamenti: una preparazione differente, resa più complessa dagli arrivi scaglionati dei giocatori, ma affrontata con un ottimo atteggiamento da parte di tutto il team. Ora che il gruppo si presenta al completo, salvo gli infortunati, gli allenamenti possono procedere in maniera ancora più mirata e oculata, rendendo la squadra pronta ad affrontare ogni sfida.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG