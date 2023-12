I nerazzurri sono sempre più vicini al nuovo quinto di destra, probabilmente l’unico colpo in entrata del prossimo mercato di gennaio.

L’Inter non avrebbe voluto realizzare nessuna operazione in entrata questo inverno ma le condizioni di Juan Cuadrado hanno reso necessario tornare sul mercato. Il colombiano è stato operato al tendine d’Achille e starà fuori almeno 3 mesi: i nerazzurri così hanno deciso di virare su Tajon Buchanan del Club Brugge. Il canadese è da tempo sui taccuini di Marotta e Ausilio tanto che molti ritengono che il colpo sia solo anticipato in quanto fosse previsto per la prossima estate. L’esterno ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha comunicato al suo attuale club che non intende rinnovarlo: i belgi tra l’altro non lo convocano da 2 partite, il che fa pensare che la trattativa stia andando bene.

Juan Cuadrado

Le ultime sulla trattativa

Secondo Tuttosport il Club Brugge ha capito che ormai è inutile resistere e tentare di ricucire col giocatore che ha già deciso di tentare l’avventura italiana; i belgi però cederanno alle loro condizioni, per quanto possibile. In poche parole, serve che l’Inter si avvicini alla richiesta di 10 milioni di euro mentre i nerazzurri al momento sono fermi a 6 più bonus. Ci si rivedrà all’inizio del nuovo anno, in Belgio sono ben pochi coloro che considerano un esito negativo della trattativa anche se c’è da registrare che sull’esterno ci sono anche Bournemouth e Manchester City. Si pensa che il canadese possa arrivare a Milano per il giorno della Befana.

