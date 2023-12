I nerazzurri hanno vinto le ultime due edizioni del torneo che si disputava in partita secca; da quest’anno le regole cambiano.

La Lega Serie A ha diffuso tutte le informazioni utili riguardanti la SuperCoppa italiana che da questa stagione prevede 4 partecipanti e non più 2. Si svolgeranno quindi 3 partite in tutto, 2 semifinali ed 1 finale, come avviene nella SuperCoppa spagnola; si giocherà dal 18 al 22 gennaio in Arabia Saudita, ecco il comunicato ufficiale. “La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)”. Niente supplementari, in poche parole.

Le partite

“Lo schema delle gare è il seguente: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia

Napoli – Fiorentina, 18 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh.

Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A

Inter – Lazio, 19 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh.

Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B

22 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh”.

La SuperCoppa in televisione

Tutte le partite saranno trasmesse da Mediaset, precisamente su Canale 5; tutte i match si giocheranno nello stesso stadio in Arabia Saudita.

