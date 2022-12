Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio è ospite a Coverciano durante una lezione del corso di direttore sportivo.

Ecco cosa dice Piero Ausilio, che ospite a Coverciano parla al corso di direttore sportivo per una lezione, ecco cosa dice il dirigente dell’Inter: “Io sono all’Inter da quasi 25 anni, le opportunità e le modalità per diventare un direttore sportivo sono davvero molte. Per prima cosa bisogna crederci: si deve avere bene in testa il percorso da voler intraprendere.“

A Sport Mediaset, il centrocampista nerazzurro Mkhitaryan parla così del ruolo che può fare: “Io seconda punta? L’importante per me è giocare, non importa dove, raccogliere più minuti possibili e farò di tutto per raggiungere i nostri traguardi. L’obiettivo è quello di aiutare la squadra, raggiungere e mettermi disposizione dei miei compagni.“

