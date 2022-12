I consigli dell’Eintracht Francoforte ai suoi tifosi in vista della partita di Champions League contro il Napoli

La tifoseria dell’Eintrach Francoforte è considerata una delle più calde e partecipi d’Europa, ma a Napoli la società ha consigliato un basso profilo.

É infatti polemica per le parole dette dal club tedesco che affronterà i campani in Champions League, che ricalcano quelle dette dal Liverpool. Di seguito il comunicato.

«Come d’obbligo prima delle trasferte nelle competizioni europee, la scorsa settimana una delegazione dell’Eintracht Francoforte si è recata a Napoli. Lì l’Adlerträger giocherà il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League il 15 marzo. I Frankfurters hanno ricevuto le prime importanti informazioni dalle autorità, che tutti i tifosi dovrebbero assolutamente tenere in considerazione quando pianificano il loro viaggio – inizia il comunicato – Le autorità italiane specificheranno come raggiungere lo stadio il giorno della partita e designeranno un punto di ritrovo che dovrà essere visitato dal pomeriggio. Da lì ha luogo un viaggio in autobus accompagnato dalla polizia fino allo stadio. Non sarà possibile recarsi individualmente allo stadio.

A causa della situazione della sicurezza in loco, l’Eintracht Frankfurt sconsiglia di prenotare un hotel in città o di identificarsi come tifoso dell’Eintracht, soprattutto indossando abiti da tifoso, e di soggiornare a Napoli durante i giorni che circondano la partita – si legge – Le informazioni sul contingente dei biglietti e sull’assegnazione dei biglietti seguiranno probabilmente alla fine di gennaio. È già certo che i biglietti sono altamente personalizzati e non ci saranno vendite di biglietti in loco. È quindi fortemente sconsigliato recarsi a Napoli senza biglietto. Come di consueto, ulteriori informazioni rilevanti sulla partita di Napoli seguiranno in vista della partita».

L’articolo Vedi Napoli e nasconditi: i consigli shock dell’Eintracht ai tifosi proviene da Calcio News 24.

