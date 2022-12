Ecco le parole di Antonio Paganin, ecco cosa dice sull’Inter, ma soprattutto su Simone Inzaghi il giornalista.

Sono queste le parole di Antonio Paganin, l’ex giocatore parla a TMW Radio, ecco cosa dice sull’Inter: “Non mi aspetto da Inzaghi grandissime magie, ma magari che non tolga giocatori già ammoniti. Al Dzeko di adesso credo si faccia fatica a rinunciarci. Con lui la manovra risulta più fluida, Lukaku credo abbia bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore.“

Conclude così: “In mezzo poi non credo possa fare a meno di Brozovic, con un centrocampo che sarà formato da lui, Barella e Calhanoglu. Spero che Lukaku e Gosens salgano di livello per fare il salto di qualità che serve alla squadra. Gosens per ora ha reso meno rispetto alle aspettative. Invece può dare alternative a Inzaghi. Tutti speriamo in un campionato competitivo, ma il Napoli visto nei giorni scorsi sembra non essersi mai fermato e se è così la vedo dura per tutti recuperare.“

