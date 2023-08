Inter, Balogun ora è la priorità: l’Arsenal apre alla cessione dell’attaccante statunitense

Come riportato da Sportitalia, l’Inter sta intensificando i contatti con l’Arsenal per Folarin Balogun, vista anche la concorrenza dell’Atalanta per Gianluca Scamacca.

Il club londinese ha aperto alla cessione dello statunitense che si può chiudere a 35 milioni di euro.

