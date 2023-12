Le parole di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Lecce

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

L’ABBRACCIO PER ARNAUTOVIC – «Il non fare gol è una roba che colpisce tutti, anche noi centrocampisti, figuriamoci un attaccante. In questo momento abbiamo bisogno di tutti, Marko si è sempre fatto trovare pronto quando avevamo bisogno di lui. C’è da fargli i complimenti per la palla che mi ha dato e per tutto quello che ci ha dato in questa partita. E’ tra i giocatori più forti con cui io abbia mai giocato».

A CHE PUNTO SIAMO? – «Non è questione di reazione. Noi abbiamo il nostro ruloino di marcia e cerchiamo di fare il meglio per tenere lontane le squadre che ci inseguono. Sappiamo che è un campionato difficile ma abbiamo voglia di far bene, di dare una gioia ai nostri tifosi e cercheremo di farlo fino alla fine del campionato».

SVOLTA IN CAMPIONATO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO? – «Si dice che dalle sconfitte si impari più che dalle vittorie. Quella col City è stata una partita difficile da ricordare, però ci ha insegnato tanto. Sono stati cambiati anche tanti giocatori ma quelli che sono arrivati hanno dato massima disponibilità, ci hanno dato nuove energie, quindi cercheremo di fare il meglio».

BARELLA RITROVATO DOPO LA PAUSA NAZIONALE? – «C’è stato un periodo in cui mi sono fatto condizionare da delle cose, che magari devo lasciare da parte. Quando ti fai condizionare da determinate cose fuori dal campo, in campo non rendi bene anche se pensi di fare bene. Ho un po’ ripulito la testa grazie ai miei compagni, sia in Nazionale che all’Inter. Ho ritrovato la forma e quello che sono veramente».

SULLA SECONDA STELLA – «Io voto per vincere. Fortunatamente sono arrivato anni fa in questa società e abbiamo iniziato un ciclo vincente, quindi diciamo che sono abituato bene e mi piacerebbe continuare così».

