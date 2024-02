Le parole di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro la Roma

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di DAZN, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter con la Roma. Di seguito le sue parole.

PRIMO TEMPO – «Un primo tempo inguardabile, non eravamo noi. Siamo scesi male in campo, ci hanno mangiato».

INTERVALLO – «Nello spogliatoio ci ha chiamato Inzaghi e in vivavoce ci ha detto di tornare ad essere noi: così abbiamo fatto nel secondo tempo».

CAMBIAMENTO – «Più che tattico, le partite si vivono sotto l’aspetto mentale ed emotivo. Abbiamo fatto lo switch mentale che ci ha portato a questo risultato. C’era tanta voglia, dopo la vittoria con la Juve, di fare bene anche qua. Sono contento anche per il gol, che mancava da tanto tempo».

CHAMPIONS E ATLETICO MADRID – «La vittoria è fondamentale per l’energia che regala in settimana. Riproveremo a fare quello che abbiamo fatto l’anno scorso in Champions, ma con un finale diverso».

