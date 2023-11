Inter, Bastoni punta il Napoli: le ultime sulle condizioni del centrale, alle prese con un problema fisico

Come riportato da Sky Sport, ci sarebbero buone notizie in casa Inter, per quanto riguarda le condizioni di Alessandro Bastoni, che ha saltato il match di ieri contro la Juventus.

Il centrale avrebbe cominciato il lavoro e punta alla convocazione per il match contro il Napoli, prossimo impegno dei nerazzurri.

