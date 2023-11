L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha espresso il suo parere su quanto visto ieri a Torino.

Beppe Bergomi a Sky Sport ha spiegato perché secondo lui l’Inter ieri ha osato poco contro la Juventus. “Difficilmente l’Inter aggredisce le partite fin dall’inizio. Le ultime partite, sia di Champions che di campionato, vedi contro il Torino o il Benfica, nel primo tempo gioca magari anche sotto ritmo, poi nella ripresa sicuramente meglio. Era una partita difficile per l’Inter, contro una squadra che non concede nulla. Per l’Inter, se tu le giochi a specchio, diventa difficile: o rischia, ma l’anno scorso ha perso due volte con la Juventus, cercando un passaggio tra le linee. L’Inter non ha l’uno contro uno: ce l’ha se sbagli le pressioni, come ha fatto la Juventus. L’Inter è brava se la vai ad aggredire nell’uscire dal gioco di posizione, e allora ti fa male“.

Stefan De Vrij

L’analisi

“Contro la Juve l’Inter è stata convinta nel fare le sue cose. Ha fatto un errore nel primo tempo e ha preso subito gol, poi è stata brava nel recuperare. C’è un errore clamoroso della Juventus, che non fa mai, in uscita. Oggi i difensori dell’Inter avevano 35, 34 e 32 anni: mediamente molto bravi, ma in campo aperto soffrono. L’Inter ti ruba l’occhio perchè palleggia meglio, in mezzo al campo ha tutti ex numeri 10. Continuo a pensare, però, che giocando con il 3-5-2 la differenza la fanno gli attaccanti: l’Inter in questo momento ne ha 3 e mezzo“.

L’articolo Bergomi: “L’Inter non ha l’uno contro uno, l’anno scorso ha perso cercando un passaggio tra le linee” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG