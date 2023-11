Bergomi: «Contatto Chiesa-Darmian? Non è mai fallo, vi spiego perchè» Le parole dell’ex capitano nerazzurro

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ha commentato il pareggio tra Juventus ed Inter:

«Difficilmente l’Inter aggredisce le partite dal primo minuto. Si è visto recentemente in gare come quelle contro il Torino o col Benfica: nel primo tempo gioca magari anche sottoritmo, nella ripresa fa meglio. Quando una squadra si mette a specchio contro di loro per i nerazzurri diventa difficile. L’Inter non ha l’uno contro uno, per ti fa male se la vai ad aggredire nell’uscire dal gioco di posizione. Il contatto tra Federico Chiesa e Matteo Darmian? Non è mai fallo, lo juventino si è alzato subito in piedi»

