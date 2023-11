L’esterno colombiano nonostante mancasse da diverse settimane è stato uno dei più pimpanti durante la gara di ieri.

Juan Cuadrado ci teneva tantissimo allo Juventus-Inter di ieri sera e perciò ha lavorato duramente per esserci: il colombiano, come è noto, soffre di un’infiammazione al tendine del ginocchio che si ripresenta ogni qualvolta sembra sia stata debellata.

La prestazione

Nonostante pochissimi allenamenti svolti a pieno regime Inzaghi lo ha buttato nella mischia nei 20 minuti finali di una gara molto importante; in realtà c’è da sottolineare che anche Dumfries non stava attraversando la sua giornata migliore. Subissato di fischi al suo ingresso, il colombiano ha cercato di rivitalizzare una squadra che si stava accontentando del pareggio. La Gazzetta dello Sport evidenzia alcune statistiche: è il giocatore dell’Inter che ha subìto il maggior numero di falli e quello che ha tentato più cross di tutti ha perso 1 solo duello su 5 e sbagliato 1 solo passaggio su 11.

Juan Cuadrado

Nessuno come lui

L’esterno ha caratteristiche completamente diverse da quelle dell’olandese e lo si è visto subito: tra l’altro è uno dei pochi in possesso di buone doti di dribbling, ieri mancava Sanchez a tal proposito. Il colombiano dunque può rivelarsi un’arma fondamentale per provare ad “aprire” squadre chiuse. L’Inter si augura che l’infortunio non torni più ma è impossibile saperlo ora con certezza; Inzaghi nel post gara ha rimarcato quanto sia importante la sua presenza anche per l’infortunio di Pavard che costringe Darmian ad essere utilizzato solo come braccetto.

